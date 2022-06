Ebolitana, dopo la retrocessione addio alla città

L’Ebolitana, dopo la delusione per la retrocessione e la domanda di ripescaggio, ha comunicato che lascerà la città di Eboli. Una scelta dolorosa ma che dopo un mese e mezzo di stallo era inevitabile. La società proseguirà a fare calcio in altra città dopo varie trattative tutte non andate a buon fine. Ci si auspica che imprenditori possano far riparite l'Ebolitana in quanto il logo e la denominazione sono libere e possono essere utilizzate. La dirigenza fino alla fine del campionato ha onorato gli impegni, pur non potendo giocare al Dirceu a causa di poca manutenzione, con la conseguenza di dover giocare al Massajoli. Un peccato dopo che in quattro anni la società ha portato il nome di Eboli in alto, vincendo due campionati consecutivi. L’ultimo ringraziamento va ai tanti tifosi che con passione e sacrifici hanno sempre sostenuto la squadra dentro e fuori casa, anche nell'ultima gara a Polla dove si è retrocessi.