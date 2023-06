Eccellenza, Agropoli in finale playoff

In un pomeriggio da sogno in quel di Isernia, e con quasi 200 tifosi al seguito, l’Agropoli stacca il pass per la finale playoff, nella quale affronterà il Gallipoli. La squadra di mister Turco deve fare a meno di Giordano, fermatosi nella rifinitura di ieri, al suo posto una maglia titolare, a centrocampo, per Monteiro. La partita è bloccata, soprattutto nelle battute iniziali, a sbloccarla però sono i locali che trovano il vantaggio sul finire di frazione con Cascio. La rete, dopo due minuti di recupero, manda anche le squadre al riposo. Nella seconda frazione i delfini entrano in campo con piglio diverso e trovano subito il pareggio su calcio di rigore di Natiello dopo il fallo subito dall’indemoniato Arevalo. La gara taglia le gambe all'Isernia che subisce anche il secondo gol con il solito Abayian che chiude praticamente i giochi. Nella restante parte di gara c’è ancora il tempo per il gol, ininfluente, del 2-2 di Negro. Domenica prossima l”andata della finalissima contro il Gallipoli. Sarà il sorteggio, in settimana, a decidere quale squadra giocherà in casa la prima gara.