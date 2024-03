Nuova avventura in panchina per l'ex attaccante granata, ma all'esordio arriva un pesante ko

Dalla promozione in Eccellenza all’esonero dello scorso dicembre con la Calpazio, ora una nuova avventura in panchina per tentare di raggiungere la salvezza. Ciro De Cesare riparte dalla Basilicata: il Moliterno, squadra che milita nel massimo campionato regionale, ha scelto di affidare la guida tecnica all’ex attaccante della Salernitana. Al club rossoblù, fanalino di coda con 11 punti conquistati, serve una vera e propria impresa per recuperare il terreno dalle avversarie, con il Policoro avanti di cinque lunghezze in classifica. De Cesare ha già fatto il suo esordio con i lucani, ma la sfida in casa contro la corazzata Francavilla si è chiusa con una sonora sconfitta: 5-1 in favore della capolista. Nel prossimo impegno, valido per la ventiseiesima giornata, il Moliterno sarà impegnato a Matera per sfidare la terza forza del campionato.