La Battipagliese rivede la luce: le zebrette ritrovano l'Eccellenza

Ci sarà anche la Battipagliese nel campionato di Eccellenza 2024/25. Chiusa l’ultima stagione con il sogno promozione sfumato ai playoff e con la sconfitta in finale di Coppa Campania contro la Sessana, le zebrette ripartiranno dalla massima categoria dilettantistica regionale. Si attende soltanto l’ufficialità, ma il club sarà presente ai nastri di partenza del prossimo torneo: i bianconeri prenderanno il posto del Giffoni Sei Casali che, nelle scorse ore, ha salutato il presidente uscente Nicola Cardillo, ora alla guida della Paganese.

È tutto fatto per il passaggio di consegne, sabato mattina c’è stato un incontro e le parti hanno raggiunto l’accordo. La Battipagliese dunque tornerà in Eccellenza, si aspetta la fumata bianca prevista a breve. Al Giffoni Sei Casali invece dovrebbe essere garantita la continuità calcistica, partendo però dalla Promozione. Le zebrette si affideranno ancora al tecnico Jury Calabrese, confermato dalla proprietà. Chi ha lasciato il suo incarico è stato il responsabile dell’area tecnica Alfonso Bovino.

Il dirigente ha commentato: “A seguito di una riunione tecnica sono emerse divergenze di vedute nell’allestimento della rosa della squadra per la prossima stagione e considerando il mio “amore” per questi colori, per questa società e per questi tifosi, ho preferito rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dall’incarico ricoperto in seno alla Battipagliese Calcio. Sono sicuro che la bontà e i frutti del mio eccellente lavoro (oscuro a tanti) sarà presto noto a tutti. Forza Battipagliese sempre. La città merita, la squadra merita, i tifosi meritano”.