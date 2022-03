Eccellenza, è dell’Agropoli il derby cilentano con la Virtus

AGROPOLI-VIRTUS CILENTO 1-0

AGROPOLI: Pragliola, Pollio (7’st Trabelsi), Matrone (13’st Monzo), Pastore, Della Guardia, De Cristofaro, Natiello, Maiese, Margiotta (31’st Befi), Yeboah (24’st Bacio Terracino), Vitelli (45’st Piersanti). All. Liguori.

VIRTUS CILENTO: Castiello R., Lembo, Manganelli, Pifferi, Caballero, Maffongelli, Ferrazzano, De Marco, Brogna, Jarju, Maiese E. (19’st Ocampo) All. D. Castiello.

ARBITRO: Alfieri di Nola.

RETI: 40’pt Vitelli.

L’Agropoli torna alla vittoria battendo la Virtus Cilento grazie ad una rete di Ciccio Vitelli al 40esimo del primo tempo. Mister Sanchez, colpito dal covid è sostituito in panchina dal vice Liguori. La prima occasione è per gli ospiti: calcio di punizione defilato di De Marco e palla che sfiora l’incrocio dei pali all’undicesimo minuto di gioco. Risponde subito l’Agopoli, due minuti più tardi, con Vitelli, ma l’occasione non viene concretizzata dai delfini. Nel cuore della prima frazione sono sempre i delfini a provarci con decisione ma prima Vitelli e poi Margiotta non trovano lo spunto decisivo. A cinque minuti dal riposo però il gol che decide la gara: azione personale di Vitelli e vantaggio per i delfini. Nella ripresa i delfini, forti del vantaggio, maturano diverse occasioni da gol. Ghiotte le due punizioni dal limite di Natiello al sesto e al ventitreesimo. La Virtus, invece, potrebbe pareggiare due minuti prima del quarantesimo ma Trabelsi salva miracolosamente su Jarju pronto sul secondo palo a mettere in rete. Sul finale altra grande occasione per i delfini ma Bacio Terracino trova uno strepitoso Castiello a deviare in angolo su un bellissimo tiro a giro. Punteggio definitivo 1-0.