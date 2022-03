Eccellenza, attesa per il big match Scafatese-San Marzano

Domenica allo stadio 28 Settembre - G. Vitiello di Scafati andrà in scena il big match della ventesima giornata del campionato di Eccellenza tra i padroni di casa della Scafatese e la capolista del girone C San Marzano. Fischio d'inizio alle ore 15.00, ma già sta crescendo l'attesa per una partita che diventa davvero importante per la classifica e quel sogno della promozione in serie D. Per l'occasione vi sarà l'ingresso gratuito al campo sportivo, ma per questioni di inagibilità il settore ospiti resterà chiuso. Inoltre, anche per via degli accessi allo stadio secondo le leggi vigenti e soprattutto l'obbligatorietà dell'esibizione del green pass rafforzato, la capienza sarà del 75%.