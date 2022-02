Eccellenza, il Buccino non passa contro il Faiano

Girone C

Eccellenza Campania Girone C

Squadra in casa

Squadra in casa Faiano

FAIANO-BUCCINO 2-2

Gara maschia, dura, con tanti ribaltamenti di fronte e giocata a viso aperto quella tra Faiano e Buccino allo stadio Nuova Primavera di Bellizzi. Alla fine il pari è il risultato più giusto. Tutto il primo tempo sarà un monologo del Buccino che si fa più volte pericoloso senza però inquadrare quasi mai lo specchio della porta. Il gol del vantaggio arriva da un’azione da fermo, rocambolesca, con Pelosi che sulla linea ribatte la palla in rete. Nella seconda parte della gara crescono i locali. Prima si fa vedere Pellegrino in azione personale, poi Consiglio al 67’ insacca di testa. 2’ dopo Ascione centra il palo ma è Coiro a siglare la rete che ribalta il punteggio. Il Buccino allora riprende a giocare e va vicini al gol con i vari Senatore, Corsaro e Massaro, ma è Troiano a trovare la deviazione vincente per il 2-2 finale.