Eccellenza, continua il duello a distanza tra San Marzano ed Angri

Una tripletta di bomber Meloni (al 2' su calcio di rigore, al 20' e nel recupero al 47') permette al San Marzano di regolare la pratica Sant'Agnello già nella prima frazione di gioco. Inutile la rete degli avversari firmata da Caputo alla mezz'ora sempre del primo tempo. Con questa vittoria i blaugrana di mister Pirozzi si mantengono agganciati alla capolista Angri che ha praticamente passeggiato sul campo del Vico Equense per 6-1. A segno per i grigiorossi Pagano con la doppietta che li porta in vantaggio, poi Di Paola, Del Sorbo, Leone e Guillari. Il gol del momentaneo pareggio di Imperato al 13' illude soltanto i costieri.