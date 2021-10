Eccellenza, il Faiano ha esonerato mister Ceresoli

Tre partite giocate, un solo punto in classifica, due sconfitte piuttosto amare da digerire, tre gol segnati e sei subiti. E' questo il ruolino di marcia nel girone C del campionato di Eccellenza del Faiano, che ha provveduto ad esonerare mister Ceresoli. Questo il comunicato stampa della società: "La società U.S. Faiano 1965 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Amedeo Ceresoli. A mister Ceresoli vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale". Si attendono adesso novità per la nuova guida tecnica del sodalizio.