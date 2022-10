San Marzano sull'ottovolante con la festa Esposito

Il San Marzano porta i tifosi sull’ottovolante. Allo stadio Squitieri di Sarno finisce 8-0 per i blaugrana che battono un Salernum Baronissi annichilito già a metà del primo tempo. Un festival del gol, una goleada firmata da tutti gli attaccanti, con le doppiette di Castagna (2' e 7'), Esposito (18' e 63') ed Elefante (86' e 89') a completare il tabellino insieme a Camara (14') e Prisco (78'). "Non dobbiamo esaltarci troppo per questa vittoria ma dobbiamo dare il massimo il massimo in ogni partita", il commento a fine gara di mister Fabiano. Per il centravanti Esposito una doppietta da ricordare, che entra nella storia visto che ha superato quota 200 gol in carriera.