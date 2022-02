Eccellenza, il San Marzano vince e ritorna in testa

SAN MARZANO-VICO EQUENSE 3-0

SAN MARZANO: Palladino, Cesarano, Caso, Chairiello, Dentice, Nuvoli, Lettieri, Colarusso, Marotta, Liccardi, Potenza. All. Pirozzi.

VICO EQUENSE: Cetrangolo, Boussaada, Ricciardi, Nardelli, Correale, Sannino, Tartaglione, Manna, Guidoni, Terracciano, Petricciuolo. All. Ferrara.

RETI: 44' Nuvoli, 46' Liccardi, 49' rig. Potenza.

Rotondo successo per il San Marzano contro il Vico Equense nel recupero del campionato di Eccellenza. Un successo che, firmato dalle reti di Nuvoli, Liccardi e Potenza, riporta i blaugrana di mister Pirozzi in vetta alla classifica. Allo stadio Novi di Angri il San Marzano si vendica dei costieri, che avevano avuto la meglio nella gara d'andata, ma trovano il gol solo dove tante occasioni. Tiri fuori dallo specchio della porta di poco e addirittura una rete salvata sulla linea, poi sul finire del primo tempo un'imbucata per Nuvoli che calcia anche in maniera un po' sporca battono il portiere ospite per il vantaggio. La ripresa si apre con una mischia furibonda in area, Liccardi deve calciare due volte, ma il secondo tentativo è quello che gonfia la rete per il raddoppio blaugrana. In 4' il San Marzano archivia la pratica quando la difesa del Vico Equense si fa una clamorosa dormita causando il calcio di rigore che Potenza trasforma per il definitivo 3-0.