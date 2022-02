Eccellenza, l’attaccante Marrocco affonda il Salernum

SALERNUM-CASTEL S. GIORGIO 0-3

È ritornato in campo allo stadio Figliolia il Salernum Baronissi contro il Castel San Giorgio per la gara valida per la 17ma giornata del girone C del campionato di Eccellenza. Ottimo primo tempo della squadra di Giuseppe De Palma, che cade dinanzi alla tripletta dell’ex Marrocco, il quale dilaga nella ripresa. Gara a senso unico, con il Salernum che cerca di essere il padrone del campo. Si fanno ripetuti gli attacchi in area avversaria, ma Marino e Santonicola, i più pericolosi, non riescono a siglare la rete del vantaggio. Molto attivo l’asse di sinistra, con De Gregori e Guzzi bravi a cercare continuamente fondo e profondità. Il Salernum cade, tuttavia, in una disattenzione difensiva, che permette a Marrocco di portare in vantaggio il Castel San Giorgio al 30’. Gol dell’ex e ospiti che chiudono la prima frazione in vantaggio. Tanto cinismo per la squadra ospite. Il Salernum ci prova nel secondo tempo, ma Marrocco sigla altri due gol e impedisce ai padroni di casa di mettere in valigia punti. L’ex del Salernum sigla lo 0-2 al 72’ e lo 0-3 al 78’.