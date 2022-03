Eccellenza, Maiese regala il primo hurrà alla Virtus Cilento

VIRTUS CILENTO-CALPAZIO 2-1

RETI: 16’ Mastrogiovanni (C), 43’ Caballero (V), 86’ Maiese (V).

Nel recupero della diciannovesima giornata del campionato di Eccellenza, la Virtus Cilento centra il primo successo della sua stagione a danno della Calpazio. Era dall'inizio del girone di ritorno che la squadra cilentana stava mostrando una progressiva crescita arrivando a competere anche con le prime della classe. Quel pizzico di sfortuna hanno però impedito alla Virtus di conquistare punti che soddisfacessero le proprie performance. Non è stata da meno la gara contro la Calpazio, che è passata in vantaggio al 16' su il gol da calcio d'angolo di Mastrogiovanni, preceduto però da ben tre occasioni da rete per i locali. Nonostante la rete dal sapore della solita beffa, i ragazzi di mister Castiello hanno continuato a costruire gioco con palla a terra e imbucate tra le linee pareggiando al 43' con Caballero, che su calcio d'angolo da posizione defilata ha centrato lo specchio della porta. Nella ripresa i virtussini sono saliti in cattedra sfiorando ripetutamente il gol del sorpasso che è arrivato soltanto all’86’, quando Maiese è stato lesto a girarsi al limite dell'area centrando l'angolo alla sinistra del portiere. Gli ospiti, rimontati, hanno tentato invano l’arrembaggio finale.