Sconfitta per 5-0 e momento no, l'ex attaccante della Salernitana è stato esonerato

Termina l’avventura in panchina per l’ex attaccante della Salernitana. Ciro De Cesare è stato sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra della Calpazio. L’esonero è arrivato in seguito alla pesante disfatta casalinga in campionato contro la Sarnese (0-5) e dopo un filotto negativo di tre sconfitte consecutive. Il club, che occupa il decimo posto, a meno sei punti dalla griglia playoff e a più tre sulla zona playout, è già al lavoro per la scelta del nuovo tecnico. Termina dunque dopo un anno l’esperienza di De Cesare, protagonista della promozione in Eccellenza, al timone della Calpazio.