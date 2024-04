Un pareggio che vale la promozione, la Sarnese vince il campionato e ritrova la Serie D

Un pareggio che vale la promozione in Serie D. La Sarnese raccoglie il punto decisivo allo stadio Renzulli di San Michele di Serino e vince matematicamente il campionato di Eccellenza. La squadra di Francesco Farina, già protagonista in stagione con il trionfo in Coppa Italia Dilettanti al "Partenio-Lombardi" contro la Puteolana, fa 0-0 sul campo della Virtus Avellino e ritrova la quarta serie nazionale.

