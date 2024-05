Il Costa d'Amalfi vola alla fase nazionale, battuto il Castel San Giorgio nella finale playoff

Il Costa d’Amalfi fa l’impresa e vola ai playoff nazionali. Archiviata la vittoria in semifinale contro la Scafatese, la squadra di Luigi Proto si impone sul terreno di gioco del Castel San Giorgio e tiene vivo il sogno Serie D. Davanti ad una straordinaria cornice di pubblico, sono gli ospiti a sorridere con una vittoria di misura che vale l’accesso alla seconda fase. Allo stadio Sessa parte bene la compagine costiera, poi la sfera staziona a metà campo e nel primo tempo non ci sono grandi occasioni da segnalare. Al rientro dopo l’intervallo si accende subito la gara con il vantaggio firmato Proto, bravo a raccogliere un assist di Massa e a battere l’estremo difensore. I padroni di casa non ci stanno e rispondono, anche con le mosse di Rocco Fiume che rinforza il reparto offensivo ma gli ospiti tengono bene il campo e si assicurano la qualificazione. Al fischio finale tripudio di emozioni per il Costa d’Amalfi, tanta delusione invece in casa Castel San Giorigio. Per i biancazzurri ora attendono la prossima avversaria, sarà la vincente di San Cataldo-Matera Città dei Sassi: la prima gara verrà disputata al San Martino tra due settimane.

Retrocede in Promozione il Salernum Baronissi, sconfitto nello spareggio casalingo dal Sant’Antonio Abate. Termina con un secco 0-2 il playout disputato allo stadio “Figliolia”, un risultato che premia la squadra di mister Antonino Amarante che conquista, così, la permanenza in Eccellenza. Giallorossi subito in vantaggio con Conte che riceve da Maravolo e con una conclusione chirurgica batte Orlandi al 4’. In pieno recupero c’è spazio anche per il raddoppio degli ospiti con Passariello che entra in area, supera l’estremo difensore e condanna definitivamente la squadra salernitana alla retrocessione.