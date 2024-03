Il club salernitano vince in trasferta ed è a un passo dalla promozione

Nove punti di vantaggio sulla seconda in classifica e quattro giornate al termine del campionato. La Sarnese conquista la ventunesima vittoria, superando i padroni di casa del Costa d’Amalfi ed espugnando il San Martino di Maiori con i gol di Yeboah nella prima frazione di gioco e di Padin nella ripresa. Un successo che avvicina i granata alla promozione in Serie D.

In avvio di gara i padroni di casa provano a far valere il fattore campo, ma gli ospiti riescono ad imporre il loro gioco. La compagine locale è un cliente difficile per Evacuo e compagni, che lottano su ogni pallone. I granata crescono con il passare del tempo, spingendo per sbloccare il risultato. Alla mezz’ora ci pensa Yeboah a segnare, ribadendo in rete una conclusione di Evacuo finita sul palo.

Ad inizio ripresa il Costa d’Amalfi prova a raggiungere il pareggio. Buona pressione da parte del team di casa che, a metà frazione, deve fare i conti con l’inferiorità numerica dopo l’espulsione di Proto. Gestisce con maggior convinzione la Sarnese che, forte dell’uomo in più, non soffre e nel finale raddoppia con Padin: l’argentino supera Manzi con un tiro che bacia il palo destro e finisce in rete. Risposta immediata dei costieri che riaprono i conti in pieno recupero con Ferraiolo.

Non c’è più tempo, nonostante i dieci minuti di recupero: termina così a Maiori, la Sarnese vince e vede la Serie D ad un passo.

Il tabellino

Costa d’Amalfi: Manzi; Caruso, Pepe (54’ Tagliamonte), Vuolo, Massa, Proto, Martinelli (80’ Landi), Caputo, Cappiello, Infante (89’ Palmieri), Apicella. A disposizione: Strino, Esposito, Matrone, Palmieri, Ferraiolo, Celia, Serretiello. Allenatore: Proto

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Dentice, Cassandro, Vitolo, Caruso (72’ Losasso); Cozzolino, De Sio, Salerno (76’ Amarante); Pellecchia (52’ Giordano), Evacuo (79’ Padin), Yeboah (72’ Sbordone). A disposizione: Somma, Corticchia, Siano, Casola. Allenatore: Francesco Farina

Arbitro: Notaro di Lamezia Terme

Marcatori: 30’ Yeboah (S), 91’ Padin (S), 93’ Ferraiolo (CDA)

Ammoniti: Cassandro (S), Amarante (S), Pepe (CDA), Vuolo (CDA), Sbordone (S)

Espulsi: Proto (CDA)