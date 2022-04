Eccellenza, Di Gregorio regala tre punti al Salernum

Girone C

SALERNUM-FAIANO 1-0

RETE: 5’ Di Gregorio.

Un Salernum coriace ha battuto per 1-0 il Faiano grazie alla prima rete in campionato di Raffaele Di Gregorio, che al 5’ con un colpa di testa ha portato in avanti gli orange. Con questa preziosa vittoria, la formazione di Baronissi ha accorciato la classifica quando ormai mancano poche giornate al termine della stagione regolare di questo campionato di Eccellenza.