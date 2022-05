Eccellenza, esodo di tifosi per seguire l’Angri con la Puteolana

A seguito del tavolo tecnico che si è svolto presso gli uffici del Commissariato di Polizia di Stato di Pozzuoli, e in vista dell’incontro tra la Puteolana e l’Angri valido per il triangolare di promozione se campionato d’Eccellenza che si disputerà domani alle ore 17:30, è stato determinato che la quota biglietti destinati ai sostenitori grigiorossi sia incrementata ad un massimo di 400 tagliandi. La vendita dei biglietti ospiti terminerà improrogabilmente entro le ore 19 di oggi, sabato 14 maggio, presso la Goldbet sita in via Zurlo ad Angri. I sostenitori angresi dovranno raggiungere lo stadio Conte di Pozzuoli in autobus percorrendo via Montenuovo Licola Patria.