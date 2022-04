Eccellenza, esordio vincente per la Scafatese di mister Coppola

SCAFATESE-CASTEL SAN GIORGIO 2-0

SCAFATESE: Cappuccio, Mejri, Gambardella, Costantino (80' Manzo), Maraucci (69' Astarita), Granata, Simonetti, Lopetrone (66' Cammarota), Malafronte (66' Siciliano), De Vivo, Formicola (69' Balzano). All. Coppola.

CASTEL SAN GIORGIO: Tesoniero, Esposito, Di Giacomo, Vaccaro (45' Polichetti), Raimondi, Catalano (69' Carrafiello), D'Angolo, Siano (45' Di Benedetto), Marrocco (58' Scala), Conte (80' Lavorante), Procida. All. Criscuolo.

ARBITRO: Daniele Benevelli di Modena.

RETI: 4' Formicola, 14' Malafronte.

Esordio vincente per mister Maurizio Coppola che riabbraccia nel migliore dei modi l'ambiente giallobleu con una importante vittoria per 2-0 sul Castel San Giorgio. Il nuovo allenatore ridisegna il team schierando un 4-3-3 sul prato in sintetico del Giovanni Vitiello. La partita va subito in discesa con i canarini che al 4’ vedono l'under Gaetano Formicola pronto per il tap in vincente che vale il vantaggio. Il Castel San Giorgio risponde con la conclusione di Conte che mette i brividi, ma è solo un sussulto. Il colpo del ko per gli ospiti arriva al 14’, quando con ingegno e tecnica Lopetrone illumina per il bomber Malafronte che ringrazia e mette a referto la sua ventesima realizzazione stagionale. I padroni di casa potrebbero anche chiuderla al 23' con l'incursione di Mejri, ma la conclusione dell'esterno termina alta. Nella ripresa il leit motiv del match non cambia, il Castel San Giorgio non riesce a trovare la quadratura del cerchio e la Scafatese costruisce una mole immensa di palle gol, ma non trova la giusta mira per calare il tris. Non arriva il terzo gol per la Scafatese ma arrivano tre punti che mantengono viva la speranza del terzo posto.