Eccellenza, gli undici metri costano di nuovo caro all'Angri

PUTEOLANA-ANGRI 4-3 d.c.r.

PUTEOLANA: Maiellaro, Balzano, Amelio, Catinali (93’ Gioielli), Rinaldi (75’ Sardo), Petrarca, Di Lorenzo (72’ Fibiano), Marigliano (59’ Grieco), Grezio, Di Giorgio, Guarracino (64’ Evacuo). A disp. Caparro, Sica, De Simone, Porcaro. All. Marra.

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Vitiello, Follera, Pagano, Varsi (60’ Guillari), Panico (71’ Padovano), Del Sorbo (60’ Abayian), Di Paola (90’ Sparano), D’Aniello, Leone. A disp. Caputo, D’Auria, Vuolo, Malafronte, Fortunato. All. Turco.

ARBITRO: Salvatore Marco Testa di Catania

RIGORI: Amelio (gol), Vitiello (gol), Gioielli (gol), Abayian (gol), Fibiano (parato), Leone (gol), Evacuo (parata), Guillari (palo), Grezio (gol), Pagano (parata), Sardo (gol), D’Auria (fuori).

Ancora una volta, proprio come sette giorni fa contro la Palmese, sono stati fatali i calci di rigore all'Angri. E proprio come domenica scorsa nel match disputato sul prato amico dello stadio Novi, i grigiorossi di mister Turco si sono trovati a non saper gestire il vantaggio nei penalty. Rammarico, grande rammarico per l'Angri che aveva concluso sullo 0-0 i 90' regolamentari. Una partita che per la verità oltre al grande agonismo non ha regalato tante occasioni da gol. C'era però un solo posto disponibile per la serie D, e dunque si è dovuti andare ai calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Fondamentale gli errori di Guillari, Pagano e D'Auria tra le fila degli ospiti che hanno consegnato successo e promozione alla Puteolana. Adesso per l'Angri, perdente del triangolare promozione, sarà denominata Campania 1 negli spareggi nazionali e affronterà la formazione della Basilicata.