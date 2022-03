Eccellenza, Itri regala i tre punti alla Scafatese

SCAFATESE-BUCCINO 1-0

SCAFATESE: Cappuccio, Gambardella, Carotenuto (83' Formicola), Costantino, Mejri, Itri, Simonetti, Cammarota, Malafronte, De Vivo, Manzo. All. De Felice.

BUCCINO: Karvelis, Lammardo, Grande, Corsaro (45' Gibba), Ghione, Ietto, Senatore, Nembot (95' Bove), Pelosi (60' Cozzolino), Troiano, Sebbouh. All. Serrapica.

ARBITRO: Fabio Della Corte di Napoli.

RETE: 39' Itri.

Una Scafatese tutta cuore riesce a portare a casa l'intera posta in palio nella difficile e ardua sfida contro il sempre temibile Buccino, avversario apparso più lucido e prestante soprattutto nella seconda frazione di gioco. Simonetti è il primo a creare i grattacapi alla retroguardia ospite, al 2' con un colpo di testa alto su cross di Malafronte e all'8' con un destro dalla distanza. Dopo l'inizio di maggior piglio giallobleu gli uomini di mister Serrapica alzano la cresta e si rendono pericolosi con la ripartenza di Pelosi, con Cappuccio costretto a stendersi sulla sua sinistra e a deviare in angolo. Dall'altro lato del campo Karvelis riesce per ben due volte a dire di no alle incornate aeree del bomber Malafronte, ma nulla può al 39' quando, dopo angolo procurato da Simonetti, Itri trova la zampata vincente che vale l'1-0 che risulterà decisivo. Nella ripresa la fatica la fa da padrona e il Buccino riesce a stendersi più volte dalle parti di Cappuccio, tanto che proprio l'estremo difensore giallobleu al 51' deve scegliere benissimo il tempo per l'uscita su una pericolosa ripartenza. Serrapica mette dentro Cozzolino che al 75' chiama nuovamente agli straordinari Cappuccio, ma l'occasione più ghiotta per il pareggio capita sui piedi di Gibba all’82’, ma l'incrocio destro del calciatore rossonero termina di poco a lato. La Scafatese però non demorde e gioca con cuore e grinta, trascinata anche da un Costantino entrato letteralmente in trance agonistica nell'ultima mezz'ora. Il triplice fischio finale regala ai canarini tre punti di importanza vitale per il morale e per la classifica.