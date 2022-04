Eccellenza, i convocati del San Marzano di mister Pirozzi

Al termine della seduta di rifinitura, mister Egidio Pirozzi ha diramato l’elenco dei convocati del San Marzano per la gara esterna con l'Agropoli, in programma allo stadio Antonio Carrano di Santa Maria di Castellabate. Il match è valido per la ventiseiesima ed ultima giornata nel girone C del campionato Eccellenza, e per i blaugrana potrebbe essere decisiva per il primato. Questi giocatori convocati: i portieri Palladino, Grimaldi, i difensori Caso, Cesarano, Chiariello, Dentice, Franza, Giordano, Velotti, i centrocampisti Falanga, Fernando, La Montagna, Matute, Nuvoli, Tranchino, gli attaccanti Camara, Liccardi, Maiorano, Meloni, Potenza, Scoppetta, Spinola. Sono indisponibili per questa partita Pedace, De Bellis, Colarusso, Lettieri, Marotta.