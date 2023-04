Eccellenza, i criteri degli spareggi promozione

La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito i criteri di svolgimento degli spareggi tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza. Sette i posti in palio per la serie D 2023/24 tra le ventotto partecipanti ai playoff nazionali che da fine maggio prossimo si affronteranno in due turni con gare di andata e ritorno: primo turno 28 maggio-4 giugno, secondo turno 11 e 18 giugno. E’ stato reso noto anche il risultato del sorteggio integrale per aree (nord – centro - sud) che ha definito inoltre l’ordine di svolgimento del primo turno.

Gruppo A: Veneto B-Lombardia A;

Gruppo B: Lombardia B-Piemonte VdA B;

Gruppo C: Piemonte VdA A-Liguria;

Gruppo D: Veneto A-Friuli V.G.;

Gruppo E: Lombardia C-Trento/Bolzano;

Gruppo F: Lazio A-Sardegna;

Gruppo G: Emilia Romagna B-Abruzzo;

Gruppo H: Toscana A-Emilia Romagna A;

Gruppo I: Toscana B-Umbria;

Gruppo L: Marche-Lazio B;

Gruppo M: Sicilia A-Calabria;

Gruppo N: Campania B-Molise;

Gruppo O: Puglia-Basilicata;

Gruppo P: Sicilia B-Campania A.

Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra. Un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta. Gli stessi criteri valgono per il secondo turno, di seguito gli accoppiamenti:

Vincente B-Vincente C;

Vincente E-Vincente A;

Vincente D-Vincente G;

Vincente H-Vincente L;

Vincente I-Vincente F;

Vincente M-Vincente P;

Vincente N-Vincente O.

Per quanto concerne l’ordine di svolgimento è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che nel turno precedente ha giocato in casa e viceversa. Nel caso in cui entrambe le formazioni interessate abbiano giocato in casa o in trasferta si ricorrerà al sorteggio.