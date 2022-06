Eccellenza, il Buccino lancia la campagna di autofinanziamento

Il Buccino Volcei, per la stagione sportiva 2022-23, lancia la campagna di autofinanziamento "Un sostegno all’Eccellenza con addebito sul conto”. Ogni cittadino, con un piccolo contributo mensile, potrà sentirsi parte integrante di un progetto sportivo e sociale che da anni assicura visibilità e prestigio alla comunità dell'antica Volcei. Dopo l'esperienza del 5×1000, ancora un'iniziativa ambiziosa di coinvolgimento popolare per il club rossonero. Sempre all'avanguardia, dimostrando coraggio e lungimiranza, non c'è futuro senza lavoro e programmazione. Non c'è successo senza partecipazione e condivisione. Sempre insieme, per continuare a scrivere la storia del Buccino. Da domenica 26 giugno e fino al 30 agosto sarà possibile sottoscrivere il modello di adesione alla campagna di autofinanziamento della stagione sportiva 2022-23 presso i gazebo che saranno allestiti nelle principali piazze del paese. Ad ogni sottoscrittore verrà rilasciata la tessera di "socio sostenitore", la quale consentirà di assistere gratuitamente alle partite casalinghe della squadra.