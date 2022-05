Eccellenza, il San Marzano ha indetto la giornata blaugrana

Il San Marzano Calcio ha comunicato che in occasione della gara contro l'Agropoli, valida per il secondo turno dei playoff del campionato di Eccellenza, e in programma sabato 14 maggio alle ore 16:30 allo stadio Pasquale Novi di Angri, è stata indetta dalla società la giornata blaugrana. Pertanto, saranno sospesi accrediti e ingressi di favore per assistere all'incontro.