Eccellenza, il San Marzano passa 2-0 ad Ascea Marina

Vittoria all’inglese per il San Marzano, che al campo sportivo di Ascea Marina contro la Virtus Cilento l'ha spuntata con il punteggio di 2-0. A sbloccare la partita la rete di bomber Meloni che ha così raggiunto quota 30 gol in stagione. È stato poi di Liccardi la marcatura del raddoppio. In evidenza il centrocampista Nuvoli, che è stato assist man di giornata in entrambe le reti blaugrana. Con questa vittoria che fa salire il San Marzano a quota 58 punti in classifica, la squadra di mister Pirozzi è aritmeticamente la migliore seconda dei tre gironi del campionato di Eccellenza. Mancano ancora due turni al termine della regular season, e i blaugrana sono distanti dalla primatista Angri di solo due punti.