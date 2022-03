Eccellenza, l’Agropoli cade ancora

L’Agropoli cade ancora, e questa volta non contro una squadra di vertice. Il Sant’Agnello si è imposto in casa per 3-1 grazie alla doppietta di Starita e alla rete di Cinque che abbattono i delfini. Una sconfitta, questa, che potrebbe estrometterli definitivamente dalla corsa al primo posto. Il Buccino invece, pur chiudendo in 10 uomini per l'espulsione di Cisse al 92', ha vinto allo stadio Vaudano contro la Calpazio per 2-1. Vantaggio al 20’ per i rossoneri con gol di Pelosi, pareggio al 37’ di Senè, rete decisiva di Senatore al 58’. Vittoria importante per il Buccino, anche in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.