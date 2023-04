Eccellenza, l'Agropoli vince e allunga

AGROPOLI: Gesualdi, De Sio, Maiese D., Maiese M. (60′ Salerno), Follera, Giordano, De Mattia, Monteiro (86′ Urruty), Abayian (92′ Vuolo), Natiello, Infimo (69′ Russo). All. Turco.

BUCCINO VOLCEI: Volzone, Sessa, Mele (70′ Castagna), Dellacasa, Friedenlieb, Sambataro, Mejri (74′ Grieco), Santonicola, Pelosi, Senatore, Castillo (74′ Totaro). All. Ferullo.

RETI: 57′ Infimo, 71′ De Sio (A).

ARBITRO: Borghi di Modena

L’Agropoli batte il Buccino Volcei al “Vaudano” e allunga al secondo posto in classifica. I delfini, emigrati nell’impianto di Capaccio Capoluogo portano a casa i tre punti grazie alle reti, tutte nella ripresa di Infimo e De Sio. Il primo tempo è vinto dalla noia. I padroni di casa ci provano ma spesso non trovano la combinazione giusta. Nel deserto delle palle gol però c’è il lampo di Natiello che con una punizione da venticinque metri colpisce in pieno la traversa. Nella ripresa i delfini salgono di intensità e la sbloccano al 57esimo con Infimo grazie ad una grandissima sponda di Abayan che pesca il compagno di reparto all’interno dell’area di rigore. Il raddoppio arriva in contropiede. De Mattia di invola centralmente e pesca De Sio sulla destra che con un gran diagonale sigla il raddoppio che chiude la pratica.