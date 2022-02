Eccellenza, l’Angri fa valere la legge del ‘Novi’

ANGRI-SALERNUM 3-1

ANGRI: Sorrentino, Liguoro, Vitiello, Follera, Pagano, Varsi(83’ Bennasib), Panico (86’ D’Auria), Di Paola(69’ Padovano), Guillari(69’ Abayian), Sparano, Fortunato (83’ Malafronte). All. Turco.

SALERNUM BARONISSI: Orlandini, Lonigro, De Gregorio (87’ Chiumiento), Cestaro (77’ Guzzi), Grinbaum, Gargiulo, De Simone( 60’ Marciano), Fall (38’ Vatiero), Marino, Bucciero, Santonicola (83’ Romano).

ARBITRO: Marco Di Placido di Ariano Irpino.

RETI: 43’ Panico, 48’ Santonicola (S), 53’ rig. Varsi, 93’ Abayian.

I grigiorossi di Carmine Turco sono scesi in campo contro il Salernum Baronissi in occasione della diciottesima giornata del girone C del campionato d’Eccellenza. La gara vede l’Angri spingere sull’acceleratore fin dai primi minuti. Il risultato non si sblocca per questione di centimetri. Infatti, è il palo a dire di no ad un colpo di testa di Guillari al 12’. Poco dopo lo stesso giocatore mette a lato una conclusione effettuata nell’area di rigore salernitana. Gli uomini di Giuseppe De Palma mettono in campo fisicità e carattere e creano non pochi problemi alla formazione doriana. L’equilibrio della partita si rompe al 43’. Fortunato recupera un pallone a centrocampo e premia l’inserimento tra le linee di Panico. Il centrocampista si presenta innanzi ad Orlandi e con molta precisione realizza l’1-0. Al ritorno dagli spogliatoi il Salernum non depone le armi ed approccia la ripresa con ancora più aggressività. Il lavoro in fase di pressione degli ospiti dà subito i suoi frutti. Santonicola, dopo aver rubato un pallone sulla trequarti doriana, calcia in porta. La sfera termina prima sul palo e poi si insacca alle spalle di Sorrentino. Al 48’, dunque, è 1-1 al Novi. Un equilibrio che, però, dura poco. Infatti, al 52’ l’Angri può beneficiare di un calcio di rigore per atterramento in area di Panico. Sul dischetto si presenta Varsi che resta freddo e trasforma il penalty che vale il 2-1. Nonostante il nuovo svantaggio, gli ospiti non demordono e continuano a disputare la propria partita. Bisogna aspettare il 93’ per il gol del 3-1 realizzato da Abayian al termine di un’azione personale.