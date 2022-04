Eccellenza, la corsa alle promozioni e ai playoff negli ultimi 90'

A 90’ dalla fine della stagione regolare, possono esserci già i primi verdetti del campionato di Eccellenza. Per questo, cerchiamo di fare una panoramica dei tre raggruppamenti del torneo campano. Ricordiamo però velocemente il regolamento. Ogni prima classificata accede al triangolare promozione in serie D, alla quale accedono solo le prime due. La terza affronterà la vincente dei playoff che vedranno ai nastri di partenza le seconde e terze di ogni gruppo e le migliori due quarte classificate.

Detto ciò, nel girone A la Palmese capolista ha 55 punti e con 4 di vantaggio sull’Audax Cervinara è matematicamente prima. Terzo il Montemiletto a quota 49 punti e ancora in corsa per la seconda piazza, con Grotta e Acerrana distanti 5 lunghezze e peggiori quarte, pur vincendo, con i soli 44 punti attuali. Inseguono Virtus Avellino (40) e Lioni (39), ma ormai i giochi sono chiusi.

Nel girone B dominio della Puteolana al primo posto con 60 punti e certa dell’accesso al triangolare promozione in virtù degli 8 punti di vantaggio sul Savoia secondo. Terzo l’Ischia con 50 punti, davanti a Napoli United (49) che dovrebbe essere l’ultima formazione a qualificarsi per i playoff, e Frattese (44).

Infine nel girone C bisogna ancora definire il duello per il primato tra Angri e San Marzano, rispettivamente a 63 e 61 punti in classifica, e con un doppio incrocio nell’ultimo turno che le vedrà impegnate contro Agropoli e Scafatese a loro volta in lotta per il terzo posto, con 53 e 52 punti. Quinto il Buccino che con 37 punti è fuori dalla corsa playoff.

Con questa situazione attuale, le tre seconde, le tre terze e le due migliori quarte dei tre gironi, per un totale di otto squadre già qualificate matematicamente ai playoff sono San Marzano (61 punti), Agropoli (53), Savoia (52), Scafatese (52), Audax Cervinara (51), Ischia (50), Napoli United (49) e Montemiletto (49). Bisogna solo stabilire gli abbinamenti.