Eccellenza, per gli ultimi 90’ un doppio incrocio che può valere tutto

La classifica del girone C del campionato di Eccellenza vede in testa l’Angri con 63 punti, seguito dal San Marzano che ne ha 61. Terza piazza per l’Agropoli che conta 53 punti, tallonata dalla Scafatese distante una sola lunghezza. A 90’ dal termine della stagione regolare dunque, il primo posto che vorrebbe dire accesso al triangolare per la promozione diretta in serie D, così come la terza posizione che permetterebbe di avere un miglior posizionamento ai playoff, sono ancora tutti da definire. E sabato prossimo ci sarà da giocare un ultimo infuocato turno di campionato, alle ore 16:30 con partite in contemporanea. 90’ nei quali si decideranno le sorti del girone C con il doppio incrocio tra Agropoli e San Marzano di scena allo stadio Guariglia, ma soprattutto con la sfida che è un derby tra Angri e Scafatese allo stadio Novi.