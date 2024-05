Impresa Costa d'Amalfi, ora il San Cataldo. In finale c'è il rischio big

L’impresa sul campo della migliore classificata e un trionfo che tiene vivo il sogno Serie D. Il Costa d’Amalfi, con il successo ottenuto allo stadio Sessa contro il Castel San Giorgio, si è aggiudicato la qualificazione agli spareggi nazionali. La vittoria, firmata Proto in avvio di secondo tempo, ha consentito ai costieri di proseguire il loro cammino stagionale e di accedere alla fase successiva dei playoff.

Dopo il blitz di sabato pomeriggio, in un tripudio di emozioni per i colori biancazzurri, la società ha atteso il nome della prossima avversaria. Sarà il Calcio San Cataldo, squadra vincitrice della finale regionale in Basilicata, ad affrontare il Costa d’Amalfi. Il match dei lucani contro il Matera Città dei Sassi si è concluso in perfetta parità, anche al termine dei tempi supplementari. E quindi sarà semifinale: la prima gara verrà disputata al San Martino tra due settimane, il ritorno per il team salernitano è previsto in trasferta ad inizio giugno.

Il regolamento

Si qualificheranno al turno successivo le squadre che al termine dei due incontri avranno segnato il maggior numero di reti o, in caso di parità, il maggior numero di gol in trasferta. In caso di ulteriore parità si effettueranno i supplementari, previsti i calci di rigore qualora non fossero realizzate reti nei due tempi extra (un risultato di parità con reti segnate ai supplementari premierà invece la squadra in trasferta). Gli stessi criteri valgono per il Secondo Turno (9-16 giugno), la vincente di Costa d’Amalfi-Calcio San Cataldo affronterà la vincente di Vigor Lamezia-Bisceglie (due storiche realtà, in passato anche in Lega Pro).

Per quanto concerne l’ordine di svolgimento è stabilito che disputerà la prima gara in trasferta la squadra che nel turno precedente ha giocato in casa e viceversa. Nel caso in cui entrambe le formazioni interessate abbiano giocato in casa o trasferta si ricorrerà a sorteggio.