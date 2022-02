Eccellenza, il San Marzano chiama e l’Agropoli risponde

BUCCINO-SAN MARZANO 0-1

BUCCINO: Pergamena, Maltempo (46′ Donnantuoni), Grande, Ibrahima, Ghione, Ietto, Senatore (84′ Massaro), Corsaro (61′ Lammardo), Pelosi (64′ Cozzolino), Troiano, Sebbouh (68′ Miccoli). All. Serrapica.

SAN MARZANO: Palladino, Fernando, Dentice, Chiariello, Velotti, Matute (76′ Tranchino), Lettieri, Meloni (76′ Liccardi), Marotta (64′ Maiorano), Camarà (80′ Potenza), Pedace. All. Pirozzi.

ARBITRO: Davide Bonomo di Collegno.

RETE: 19′ rig. Meloni.

Una gara difficile ma che il San Marzano, fresco vincitore della Coppa Italia dilettanti, porta a casa con un rigore di Meloni che arriva già nei primi 20’. Appena 10’ dopo l’arbitro fischia ancora un calcio di rigore, questa volta per il Buccino, ma Troiano si fa parare il penalty da Palladino. Il San Marzano continua a spingere per legittimare il vantaggio e va vicino al gol in almeno un paio di occasioni. Nella ripresa solo occasioni per il Buccino che deve recuperare. Una punizione di Troiano trova ancora Palladino pronto, sulla respinta Ietto colpisce la traversa. Il San Marzano si fa vedere con Marotta, ma risponde Pergamena. All’85’ Ghione prova un tiro dalla distanza, ma Palladino fa buona guardia. Negli ultimi minuti del match ci provano i rossoneri. Ietto si vede deviare in corner un colpo di testa a botta sicura, poi rete annullata per fallo di Ghione.

CASTEL SAN GIORGIO-AGROPOLI 3-5

Se il San Marzano vince soffrendo a Buccino, l’inseguitrice Agropoli del neo allenatore Sanchez è protagonista di una vittoria rocambolesca a Castel San Giorgio. Rossoblu due volte in vantaggio, delfini che rispondono con Befi e poi con Margiotta la ribaltano. Sul nuovo pareggio di 3-3, Della Guardia e poi Vitelli in pieno recupero regalano i tre punti agli ospiti.

CASTEL SAN GIORGIO: Tesoniero, Capuano, Di Benedetto, Catalano, Raimondi, Di Giacomo, Procida (65' D'Angolo), Vaccaro, Marrocco, Conte (79' Polichetti), Liguori. All. De Cesare.

AGROPOLI: Pragliola, Pollio, Matrone, Pastore, Della Guardia, De Cristofaro (83' Bacio Terracino), Natiello, Agresta (67' Vitelli), Margiotta (91' Monzo), Yeboah (61' Alba), Befi (74' Masocco). All. Sanchez.

ARBITRO: Dania di Milano.

RETI: 46' e 66' Liguori, 50' e 71' rig. Margiotta (A), 68' Befi (A), 82' Vaccaro (C), 86' Della Guardia (A), 92' Vitelli (A).