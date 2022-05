Eccellenza, sarà sold out per il match tra Angri e Palmese

Tanta attesa per il secondo match del triangolare promozione di Eccellenza tra l'Angri e la Palmese, testimoniato dal sold out che vedrà domani lo stadio Pasquale Novi. La società doriana ha infatti comunicato che non ci sono più tagliandi disponibili per l'incontro. Un sold out annunciato che vedrà, purtroppo, tanti tifosi angresi restare senza il biglietto necessario per accedere all'impianto, anche e soprattutto per il rispetto delle limitazioni imposte. Ma per consentire la visione della partita a chiunque, la società dell'Angri ha deciso di garantire la diretta streaming gratuita della stessa, che sarà trasmessa sulla pagina facebook della società.