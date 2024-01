Quattro gol e spettacolo, la capolista non si ferma: goleada nel big match tra i dilettanti

Una vittoria schiacciante in una delle partite più attese. La capolista Sarnese strapazza l’Agropoli - scivolato in sesta posizione - e blinda il primato in classifica nel girone B di Eccellenza. Una gara che inizia subito su buoni ritmi, sono i padroni di casa a condurre il gioco, mentre gli ospiti attendono arroccati nella metà campo. I granata hanno un passo migliore, ma il risultato resta fermo sul pareggio. Al 25’ Padin prova a rompere l’equilibrio, ma il palo gli nega la gioia. Un minuto dopo l’ex Ischia chiama Romano all’intervento. L’estremo difensore dell’Agropoli si supera anche su Cozzolino. Il primo tempo sembra destinato ad andare in archivio a reti inviolate, ma allo scadere arriva il sussulto di Ciampi che stappa la sfida. Nella ripresa gli uomini di Ambrosino cercano la reazione ma è ancora la Sarnese di Farina a colpire. Un bolide da fuori area di Pellecchia beffa Romano sul primo palo, trovando il raddoppio per la prima della classe. Al 74’ Cassandro, con un grande colpo balistico, fa tris. Nel finale c’è spazio anche per il poker targato Dentice, seconda rete consecutiva per lui, che spedisce la sfera alle spalle del portiere per il definivo 4-0.

Il tabellino

Sarnese (4-3-3): Maiellaro; Caruso, Giordano, Ciampi, Dentice; Cozzolino (84’ Vitolo), Cassandro, Logrieco (72’ Salerno); Pellecchia (76’ Sbordone), Padin (61’ Evacuo), Yeboah (86’ Lopetrone). A disp.: Somma, Della Monica, Carpentieri, Losasso. All.: Francesco Farina

Agropoli (4-3-1-2): Romano; Lucarelli, Cesani (69’ Rimoli), Romanelli, Raucci; Gaita, Calvanese, Sannia A.; Terriuolo (59’ Onesto); Corado, Rabbeni (65’ Capozzoli). A disp.: Ragone, Pelliccia, Lembo, Sannia S., Iazzetta, D’Andrea. All.: Salvatore Ambrosino

Arbitro: Polizzitto di Palermo

Marcatori: 47’ pt Ciampi (S), 68’ Pellecchia (S), 74’ Cassandro (S), 91’ Dentice (S)

Ammonti: Ciampi (S), Padin (S)