Vince campionato e Coppa, ma il futuro del mister è lontano. Il club granata pensa al sostituto

Dal trionfo in Coppa Italia al “Partenio-Lombardi” di Avellino contro la Puteolana alla vittoria del campionato di Eccellenza con due giornate d’anticipo. Per la Sarnese di Aniello Pappacena è stata una stagione da incorniciare: nonostante gli avvicendamenti in panchina, la squadra granata ha conquistato il double, entrando di diritto nella storia del club. La società ha già iniziato la programmazione in vista del prossimo campionato di Serie D, categoria ritrovata dopo cinque anni.

Nel futuro potrebbe non esserci mister Francesco Farina. Annunciato lo scorso 11 gennaio, a poche ore dal successo nella semifinale di Coppa, il tecnico è stato tra gli autori del doppio obiettivo centrato dalla Sarnese. Nelle scorse ore è circolata l’indiscrezione di una separazione ormai imminente tra le parti (una rescissione contrattuale non ancora ufficializzata), con la proprietà che starebbe sondando nuovi profili per il prossimo campionato mentre l’allenatore ex Barletta e Fidelis Andria potrebbe ripartire da realtà campane, sempre in Serie D.

La Sarnese avrebbe individuato ulteriori figure, da ingaggiare nelle prossime settimane per dare il via alla programmazione dell’annata in quarta serie. Il ruolo di direttore sportivo potrebbe essere affidato a Nicola Dionisio, ex Palmese. E in panchina, tra le varie candidature, potrebbe spuntarla Teore Grimaldi, protagonista di una vera e propria impresa a Palma Campania. Ore di lavoro e di riflessione nell’ambiente granata, il patron Pappacena è all’opera per definire la parte sportiva del club per la stagione 24/25.