Sfuma il sogno triplete per la squadra salernitana, è fuori dalla fase nazionale

È terminata l’avventura della Sarnese nella fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti, sfumato dunque il sogno triplete per la squadra che si è classificata seconda nel suo girone. Il team granata, dopo aver trionfato nella finale regionale contro la Puteolana, ha salutato con anticipo la competizione con un pareggio e un successo nelle due gare disputate: 0-0 in casa con il Manduria, vittoria per 2-1 sul campo della Santarcangiolese.

Da spettatori, questo pomeriggio, i ragazzi di Francesco Farina hanno atteso il verdetto tra i pugliesi e i lucani. La compagine biancoverde si è imposta tra le mura amiche dello stadio Nino Dimitri con il risultato di 2-0 (Castro e Ancora in gol), ha agganciato la Sarnese a quota 4 punti e ha superato il primo turno, assicurandosi la qualificazione ai quarti per la migliore differenza reti.

Il gruppo di Farina avrà un solo obiettivo: mantenere la posizione in vetta in campionato. La capolista del Girone B di Eccellenza Campania, reduce dal pari contro l’Audax Cervinara, ha mantenuto il distacco di dieci punti dalla prima inseguitrice, rappresentata dalla Scafatese, che ha scavalcato il Castel San Giorgio. Otto giornate alla fine della stagione, la prossima avversaria sul percorso sarà la Pro Sangiorgese.