Eccellenza, slitta di un’altra settimana la ripresa del campionato

Il Comitato regionale della Campania ha comunicato lo slittamento delle gare del campionato di Eccellenza, con ripresa dello stesso il 23 gennaio prossimo dal secondo turno di ritorno. Ovvero, il campionato riprenderà con le gare in precedenza programmate per l’8 e il 9 gennaio. Questo ulteriore slittamento della ripresa del campionato di Eccellenza si è reso necessario in virtù della comunicazione della positività al Covid-19 di propri tesserati di diverse squadre, che quindi sarebbero state impossibilitate oggettivamente a disputare le partite nel weekend del 15 e 16 gennaio. Inoltre, bisogna tenere in considerazione che, come previsto dal D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19, lo sport di squadra e di contatto è consentito solo a coloro i quali sono in possesso del green pass rafforzato. E da questo punto di vista, non siamo a conoscenza di quanti giocatori ne siano sprovvisti perché magari non vaccinati. Nonostante la sospensione delle attività, che riguardo anche il campionato di Promozione, le altre categorie inferiori, i vari settori giovanili e quelli di calcio a 5, le società potranno continuare ad allenarsi, sia quelle dilettantistiche che quelle che svolgono la sola attività di base, nel rispetto del Protocollo Covid-19 della Figc e del D.L. n. 229 del 30 dicembre 2021.