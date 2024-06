Rifinitura a Cava de' Tirreni e partenza verso la Puglia, il Costa d'Amalfi fa visita al Bisceglie per la finale di andata

La stagione del Costa d’Amalfi va avanti. Concluso il campionato regolare al terzo posto nel Girone B di Eccellenza, la squadra di Luigi Proto ha battuto la Scafatese nella semifinale playoff regionale e il Castel San Giorgio in finale. I biancazzurri, ottenuto il pass per la fase nazionale, stanno continuando a riscrivere la storia: superato l’ostacolo San Cataldo - con una doppia vittoria - il club del presidente Nicola Savino ha conquistato l’accesso alla finalissima contro il Bisceglie. La matricola costiera sfiderà la compagine pugliese, con un passato importante sui campi della terza serie italiana e reduce dalla qualificazione strappata in extremis alla Vigor Lamezia.

Le due squadre si affronteranno in partite di andata e di ritorno, in palio c’è la promozione in Serie D. Il primo round andrà in scena domani pomeriggio, domenica 9 giugno alle 16.00, allo stadio Gustavo Ventura. Il secondo atto invece si giocherà, una settimana dopo, dunque domenica 16 giugno allo stesso orario, al “San Martino” di Maiori. Il Costa d’Amalfi ci crede e mette nel mirino la trasferta in Puglia. Questa mattina il gruppo si è allenato prima della partenza, effettuando la rifinitura allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni. Dopo pranzo si viaggerà verso Barletta, località scelta per il ritiro pre-gara. Sarà una finale storica per il team salernitano, facce concentrare sull’obiettivo e tanta fiducia nell’ambiente alla vigilia dell’incontro.

I biancazzurri proveranno ad alimentare l’entusiasmo dei giorni scorsi, consapevoli che al “Ventura” li attenderà un ambiente caldo e un match difficile. Il Bisceglie, che ha chiuso il campionato in vetta nel suo girone, ha eliminato il Molfetta ai playoff ma si è arreso all’Ugento nel testa a testa decisivo per il salto di categoria. La brigata di Giuseppe Di Meo dovrà arrivare all’obiettivo attraverso gli spareggi. Il pari all’ultimo respiro contro la Vigor Lamezia ha consegnato la finalissima ai nerazzurri, intenzionati a far valere il fattore campo nella partita di andata contro il Costa d’Amalfi. A dirigere il match sarà Francesco Polizzotto di Palermo, coadiuvato da Francesco Quattrotto di Messina e da Yassine El Hamdaoui di Novi Ligure.

A margine del successo contro il San Cataldo, il numero uno dei costieri ha commentato: “Ho detto a tutti, guardatevi indietro, chi eravamo nelle prime partite, guardatevi ora. Cosa e chi siamo diventati, cosa abbiamo creato, cosa abbiamo raggiunto e cosa potremmo ancora raggiungere. Le urla, le gioie, le lacrime e gli abbracci per quello che abbiamo raggiunto: la finale! La finale per giocarci quel posto che tutta la Costiera Amalfitana merita. Perché la domanda non è se andremo in Serie D, ma quando ci andremo. E noi abbiamo il grande merito, ma anche il grande onere, di scegliere di andarci già oggi. Siamo diventati una famiglia, siete la mia famiglia e la Costiera è il mio luogo sacro, dove il mio cuore continuerà umilmente a donare, a crederci sempre. Ma di una cosa sono sicuro. Fin quando sarò il Presidente di questo grande club, noi saremo sempre vincenti, sempre sognatori e sempre il Costa D’Amalfi”.