Eccellenza, tris dell’Angri che liquida il Buccino

ANGRI-BUCCINO 3-0

ANGRI: Sorrentino, Padovano (79' Vuolo), Liguoro, Vitiello (54' Sparano), Pagano, Varsi (63' D'Auria), Panico, Del Sorbo (63' Guillari), Di Paola, D'Aniello (54' Fortunato), Leone. All. Turco.

BUCCINO: Pergamena, Lammardo, Grande (46' Sosa), Cisse (54' Corsaro), Ghione Mainardi, Ietto, Senatore, Nembot (81' Bove), Cozzolino (46' Gibba), Massaro (46' Miccoli), Sebbouh. All. Serrapica.

ARBITRO: Renato Coradi di Brescia.

RETI: 25’ Varsi, 55’ Leone, 83’ rig. Di Paola.

L’Angri sempre più primo, dopo quasi un mese torna a giocare tra le mura amiche in occasione della ventiquattresima giornata del gruppo C del campionato d’Eccellenza. Il Buccino arriva al Novi sicuro di aver già raggiunto la salvezza. Questa consapevolezza fa cominciare meglio l’incontro agli uomini di Serrapica. La squadra grigiorossa, da parte sua, sa di non poter sbagliare. Ad inizio gara Del Sorbo sfiora il vantaggio. Il colpo di testa del bomber viene deviato da Pergamena. L’intervento dell’estremo difensore ospite lascia diversi dubbi in merito all’ingresso o meno del pallone in porta. Il Buccino, comunque, con il passare dei minuti trova maggiore consapevolezza e facilità di manovra. I rossoneri affondano spesso, ma Sorrentino resta inoperoso. Al 26’ Varsi in area spara alto oltre la traversa, rinviando l’appuntamento con il gol solo di 60”. Infatti, il furetto grigiorosso, pescato sul filo del fuorigioco, supera Pergamena e piazza il pallone in rete. Al 32’ la squadra di Serrapica va sotto anche negli uomini. Infatti, Sebbouh viene espulso dal direttore di gara in seguito ad un intervento scorretto. La ripresa si apre con un Angri arrembante alla ricerca del gol della sicurezza. Al 55’ Leone non sbaglia, trasformando in oro il bell’assist di Del Sorbo calciando un fendente che tocca prima la traversa e poi si insacca alle spalle dell’estremo difensore ospite. A questo punto i doriani vanno alla ricerca del 3-0. Liguoro, pescato bene da Panico, si fa ipnotizzare da Pergamena. Il punto esclamativo sul match arriva all’83’ quando Di Paola trasforma il calcio di rigore assegnato dal direttore di gara in seguito ad un fallo subito in area proprio dal numero 10 grigiorosso. Nei successivi 10’ l’Angri amministra in attesa del triplice fischio del signor Corradi.