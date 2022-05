Eccellenza, vigilia finale playoff tra San Marzano e Savoia

Vigilia della gara tra San Marzano e Savoia, valida per il terzo turno playoff del campionato di Eccellenza, in programma domani, sabato 21 maggio, allo stadio Pasquale Novi di Angri con fischio d’inizio fissato per le ore 16.30. Una partita che vale un'intera stagione per entrambe le formazioni, vogliose di proseguire il proprio cammino verso il sogno della promozione in serie D. Solo la vincente accederà agli spareggi nazionali, e in caso di parità dopo i 90' regolamentari si disputeranno i tempi supplementari. Dovesse persistere la parità, a spuntarla sarebbe il San Marzano che gode di una migliore posizione in graduatoria grazie al coefficiente punti.