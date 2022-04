Eccellenza, Virtus Cilento a corrente alterna

Il match contro il Faiano fotografa bene la stagione della Virtus Cilento tra alti e bassi. Primo tempo attendista e macchinoso che consente agli avversari di andare in vantaggio al 10' per poi ripetersi al 35', al 36' e al 40'. Disattenzioni la causa su tutte le marcature. Il secondo tempo ha visto un'altra Virtus, con pressing e verticalizzazioni. La Virtus ha così accorciato le distanze con la doppietta del capitano De Marco, andato in rete all' 11' e al 19', mentre gli avversari hanno però continuato a segnare altre due reti grazie a De Maio e Pellegrino. Il risultato finale ha così visto vincere il Faiano per 6-2. Il prossimo turno per i cilentani li vedrà ospitare il San Marzano, in un match proibitivo e da giocarsi a porte chiuse.