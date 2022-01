Emergenza covid-19, anche la serie D sospende l’attività

Alla fine anche la serie D si è dovuta arrendere all’emergenza Covid-19, e così come da comunicato ufficiale, la Lnd “ha rinviato l’attività agonistica prevista per domenica 9 e 16 gennaio 2022 ed ha disposto la ripresa del campionato serie D per domenica 23 gennaio con la calendarizzazione del programma gare previsto il 9 gennaio”. Non tutta l’attività è stata sospesa però, perché, continua la nota, nei “prossimi 12, 16 e 19 gennaio saranno riprogrammate le gare di recupero non disputate come da calendario di successiva pubblicazione”. La Lnd si è dovuta piegare alle “numerose richiesti di rinvio dalle società, sia per le gare di recupero che per quelle in programma domenica 9 gennaio, per accertate e documentate positività dei calciatori facenti parte dei gruppi squadra”. Per quanto riguarda gli allenamenti, il comunicato continua specificando che “le squadre, in ogni caso, potranno continuare a svolgere l’attività nel rispetto delle norme sanitarie vigenti e di quelle che saranno emanate successivamente al 5 gennaio ovvero di prossima entrata in vigore, previste per l’attività di interesse nazionale e dei Protocolli Figc”.