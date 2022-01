Emergenza Covid, rinviata ancora Santa Maria Cilento-San Luca

La partita tra il Santa Maria Cilento ed il San Luca, valida quale recupero della 17esima giornata e in programma per domenica 16 gennaio alle ore 14:30 presso lo stadio Carrano è stata rinviata a data destinarsi per la presenza di positività al Covid-19 nel gruppo della prima squadra giallorossa. In ottemperanza ai protocolli Covid-19, il club cilentano ha chiesto e ottenuto il rinvio della gara. Il club ha comunicato, inoltre, che i possessori del biglietto della gara sarà valido, previa esibizione, in occasione del recupero.