Empoli-Salernitana: 4mila biglietti esauriti, pronte nuove scorte

Empoli Football Club fa sapere che i tagliandi di Curva Sud e di Tribuna Laterale Sud per Empoli-Salernitana, gara valida per la trentasettesima giornata di Serie A TIM 2021/22 in programma sabato 14 maggio alle ore 15 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli sono esauriti. Per tali settori non saranno emessi altri settori ed è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso.

I biglietti ancora in vendita

Sono disponibili i tagliandi di Curva Nord Ovest al prezzo rispettivamente di 20 euro. I tagliandi saranno in vendita su tutto il circuito Vivaticket e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli FC https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php con l’esclusione dei residenti della regione Campania (per l’online si terrà contoo dell’autodichiarazione di residenza). Restano disponibili i tagliandi dei settori di Poltronissima, Poltrona e Tribuna Inferiore (in vendita presso tutte le rivendite ufficiali VivaTicket oppure online collegandosi al sito https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php con la sola modalità stampa a casa); i tagliandi dei settori di Maratona Superiore e Curva Nord nei soli punti vendita Vivaticket della Regione Toscana ed esclusivamente per i soli residenti nella Regione Toscana oppure online, sempre per i soli residenti regione Toscana (con autodichiarazione di residenza), collegandosi al sito riconosciuto dall’Empoli Fc, https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php utilizzando la modalità “stampa a casa”. Per il settore di Maratona Inferiore i tagliandi saranno in vendita solamente nei punti vendita Empoli Store ed Unione Clubs Azzurri; non sarà attiva la vendita online.