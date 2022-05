Forza, vecchio cuore granata: ad Empoli sarà esodo, tutti a caccia del biglietto

Stessa storia, stesso stadio, nuove trasferte: ad Empoli, dove i granata conquistarono la prima vittoria in trasferta nella stagione di Serie 1998-1999, la Salernitana di Davide Nicola dovrà compiere una nuova impresa e conquistare i punti pesantissimi che le consentirebbe di costruire l'architrave della salvezza. Il cavalluccio marino, come al solito, non sarà solo.

Esodo

E' cominciata la corsa al biglietto per il settore ospiti dello stadio Castellani. La prevendita che parte oggi, lunedì 9 maggio, metterà a disposizione circa 4mila tagliandi ma tutto sarà "polverizzato" in poche ore, anzi la scorta di tagliandi rischia di diventare esigua e quindi insufficienti per soddisfare il fabbisogno dei supporter della Salernitana. Lo stadio Castellani, dunque, offrireà il colpo d'occhio granata delle grandi occasioni. Di contro, l'Empoli sta organizzando la propria festa salvezza per celebrare la permanenza in categoria, guadagnata con largo anticipo. La Salernitana non avrà a disposizione Bohinene e Ribéry, che saranno squalificati. Entra in diffida Gyomber.