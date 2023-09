La Salernitana si butta via anche ad Empoli: i granata perdono contro una rivale per la salvezza

Doveva essere la serata del blitz e invece diventa la notte del flop. La Salernitana crolla anche ad Empoli, che era a secco di punti e di gol prima della sfida salvezza. I granata evitano l'ultimo posto solo perché il Milan in rimonta riprende e ribalta il Cagliari nell'altro anticipo. Ma tre punti dopo sei gare - e uno nelle ultime tre, dopo aver affrontato il Torino, il Frosinone e l'Empoli - sono pochi, pochissimi. La Salernitana è in difficoltà, sbanda in difesa e in area piccola, perde pezzi pregiati (dopo Lassana Coulibaly, da valutare Candreva uscito all'intervallo) ma recupera Dia. Boulaye riprende il proprio campionato nell'ultima mezz'ora di Empoli ma in realtà è Cabral a fare il Dia, perché sono suoi i tiri migliori. Vince di nuovo l'oscar della sfortuna: palo pieno in uno degli ultimi assalti. Se è vero che la fortuna aiuta gli audaci e la Salernitana almeno ci ha provato, va pure scritto che la fortuna bisogna cercarla e di sicuro non può sempre aiutare i distratti. Bisogna riflettere, a lungo: la squadra appare tanto elettrica che poi diventa scarica, fragile.

La partita

Il primo, potenziale sussulto della partita è storia del 6': Kastanos sottrae palla a Pezzella in tackle senza fallo. Potrebbe condurre il contropiede tre contro due o battere a rete con il sinistro ma indugia e l'azione si traduce in una fitta rete di passaggi, senza sbocco. Dopo 5', l'Empoli effettua il primo cambio: è obbligato, perché Pezzella ha la gamba dolorante e Andreazzoli deve sostituirlo con il giovanissimo Cacace sulla fascia sinistra. Non c'è tregua per i terzini toscani: al 16' si tocca il flessore della coscia sinistra anche il terzino destro Bereszynski ed è costretto a lasciare il posto ad Ebuehi. Occhio, però, ai toscani che ripartono svelti alla prima ingenuità granata. Il tiro dal limite di Martegani, rimpallato, si trasforma in un contropiede velenoso degli azzurri di casa, che a canpo aperto mandano al tiro Cancellieri. Ochoa attento di piede e poi d'istinto, un po' sopreso, sul tiro forte ma centrale di Walukiewicz.

Cabal a segno ma non vale

I granata trovano da Cabral risposte da stoccatore: dribbling stretto in area e tiro immediato di destro alle spalle di Berisha. Esultano i 971 tifosi al seguito ma non vale: Cabral è in fuorigioco. Nel frattempo continuano le difficoltà della Salernitana su calcio d'angolo e nella propria area piccola. Ancora una volta, sulle zolle sacre per un portiere, Ochoa al 23' fa un passo indietro anziché uno solo verso il pallone e Baldanzi nella terra di mezzo - tra il messicano e Bradaric che lo lascia scappare - grazia la Salernitana. Che prima balla ancora in area di rigore - Ochoa anticipa Luperto -, poi sospira per la bella giocata di Cabral che cerca la finalizzazione per Bradaric ma sbaglia misura, infine teme per le articolazioni di Martegani toccato duro da Fazzini, non punito dall'arbitro.

Baldanzi tutto solo

L'Empoli non ha il centravanti, non ha i terzini ma ha una luce. Si chiama Baldanzi. E' sempre libero di giocare tra le linee, come al 34' quando si ritrova il pallone tra i piedi sulla trequarti, dopo il fallo di Gyomber su Shpendi che l'arbitro non punisce per regola del vantaggio. Baldanzi fa correre Cancellieri sulla propria sinistra. L'esterno chiude la triangolazione e su quella traiettoria rasoterra Ochoa tenta l'intervento in scivolata. Il pallone passa e sulla chiusura di triangolo Baldanzi fa gol. Dopo 574' di digiuno, l'Empoli ritrova il gol: non aveva mai segnato nelle cinque precedenti gare di campionato. Elettrica e insicura nei propri sedici metri, la Salernitana concede all'Empoli anche il lusso di duettare stretto in area di rigore. Maleh fallisce il gol del raddoppio.

La ripresa

Fuori Candreva e il capitano diventa Gyomber. La notizia è che lo sostituisce non ancora Dia ma Botheim. Entra anche Bohinen al posto di Martegani e poi Daniliuc sostituisce Pirola. La Salernitana ha subito un'occasione: 49' sul cronometro, Kastanos si accentra e calcia carico d'effetto, di sinistro, verso il palo lungo ma il pallone sfiora il palo alla destra di Berisha. Ci prova anche Bradaric al 55': alto.Il terzino esce all'82'. Tutto per tutto con Tchaouna in campo.

Ritorna Dia

Al 64', dopo la parata di Ochoa su Shpendi, ricomincia il campionato di Dia: subentra a Mazzocchi e Kastanos si sposta largo a destra. Nel frattempo ancora brividi granata dopo il tiro di Fazzini che Ochoa respinge. Poi è offside Shpendi. Si scuote intanto Cabral. Anticipo di Daniliuc, il pallone arriva al capoverdiano che però non trova la porta. Sbanda la Salernitana e la salva Ochoa: prodigioso, d'istinto, su Gyasi per evitare il 2-0 al 78'. In una serata particolare, Cabral ritrova il suo abbonamento con i pali. Campione di sfortuna, all'87' trova l'angolo giusto con il destro a giro ma c'è ancora il palo interno - e sempre alla sinistra del portiere - a dire no al giocatore capoverdiano. Ci riprova ancora lui e sempre lui al 94' ma Berisha ci arriva e blocca in tuffo, in due tempi.