Salernitana devi vincere: 971 cuori granata allo stadio Castellani, le probabili formazioni

Vincere è l'unica cosa che conti, vincere è d'obbligo per la Salernitana che alle ore 18.30 (arbitro Rapuano di Rimini, diretta Dazn) sarà di scena allo stadio Castellani di Empoli. Paulo Sousa ha convocato Dia: il bomber ritorna tra gli arruolabili, non gioca dal 28 agosto, probabilmente partirà dalla panchina e poi dovrà sentire profumo di gol. Non ci sarà Coulibaly, ancora infortunato. Di contro, l'Empoli perde Caputo e Ismajli ma esibirà Baldanzi nel modilo con il trequartista e in attacco punterà su Cambiaghi e Shpendi. I toscani sono ultimi in classifica: 5 partite, zero punti e zero gol. La Salernitana è a quota 3, non ha ancora vinto in questa stagione e non lo ha mai fatto in trasferta da quando l'allena Sousa. Al seguito dei granata, nonostante l'orario pomeridiano e il giorno feriale, ci saranno 971 supporter sistemati nel settore ospiti.

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Marin, Fazzini, Bastoni; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi. In panchina: Perisan, Stubjlar, Ebuehi, Cacace, Ranocchia, Guarino, Maleh, Kovalenko, Grassi, Cancellieri, Destro, Gyasi. Allenatore: Andreazzoli.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Martegani, Maggiore, Bradaric; Kastanos, Candreva; Cabral. In panchina: Costil, Fiorillo, Bronn, Daniliuc, Fazio, Sambia, Bohinen, Legowski, Sfait, Botheim, Dia, Stewart, Tchaouna. Allenatore: Paulo Sousa