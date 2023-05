La Salernitana ritorna ad Empoli: da Bonazzoli a Dia, serve il blitz per chiudere i conti

La Salernitana si presenta allo stadio Castellani di Empoli con otto punti di vantaggio sulla nuova terzultima, che è lo Spezia. Nel frattempo il Verona ha vinto a Lecce e si è temporaneamente staccata dalla zona rossa della classifica. Se Sousa conquista la sua prima vittoria in trasferta, i granata dovranno poi solo attendere il conforto dell'aritmetica. Da Bonazzoli a Dia: l'anno scorso il numero 9 Federico realizzò il gol della speranza, rivelatosi poi decisivo per la permanenza in Serie A, confezionando una straordinaria rovesciata. Adesso è il senegalese Boulaye il dominatore incontrastato dell'area di rigore. Dia ha segnato 15 gol, ha polverizzato il record di Marco Di Vaio e si è lanciato all'assalto del record dei debuttanti in massima serie: Hubner e Berardi, al debutto con il Brescia e con il Sassuolo, ne realizzarono 16 a testa. Arbitrerà Volpi di Arezzo.

Le formazioni

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Akpa Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Cambiaghi, Caputo. In panchina: Perisan, Ujkani, Cacace, Stojanovic, Walukiewicz, Tonelli, Fazzini, Grassi, Vignato, Henderson, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. Allenatore: Zanetti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Lovato, Pirola; Kastanos, Vilhena, L. Coulibaly, Mazzocchi; Maggiore, Botheim; Dia. In panchina: Sepe, Fiorillo, Bronn, Troost-Ekong, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Sambia, Sfait, Piatek, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.